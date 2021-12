‘Assalto’ vax day: caos e tensione. In tanti senza dose

Code imponenti e tanta tensione, domenica pomeriggio, all’hub vaccinale di piazzale Bosco a Terni, nel primo dei due ‘vaccine day’ (con apertura pomeridiana ai non prenotati) organizzati dalla Regione Umbria a dicembre (il secondo è quello del 12). «Chi ha la prenotazione può fare il vaccino e può quindi rimanere in fila. Le restanti persone che non hanno la prenotazione, tolti i 200 numeri che verranno dati ad inizio fila, devono tornarsene a casa». Questo è quello che si sono sentite dire domenica pomeriggio, al megafono, le persone che si erano recate al centro vaccinale ternano. Per riportare ordine e un po’ di calma sono dovuti perfino intervenire gli agenti della squadra Volante della questura ed i carabinieri.

Caos prevedibile

Che il ‘vaccine day’ potesse far registrare un’adesione così imponente, era in qualche modo prevedibile. Perché le difficoltà incontrate da tanti cittadini nel prenotarsi – anche residenti dei due capoluoghi di provincia a cui il sistema ha finora dato soltanto soluzioni molto distanti dalla propria residenza -, sono una costante. Quella che ha spinto molti a ‘provarci’ il pomeriggio di domenica 5 dicembre, e probabilmente lo stesso faranno – tutti coloro che non sono riusciti a vaccinarsi – il 12 dicembre. La speranza è che in quell’occasione, l’organizzazione sia all’altezza ma soprattutto che i problemi incontrati finora nelle prenotazioni, vengano definitivamente risolti.

A Narni niente vaccini

Non meglio è andata nel centro vaccinale di Narni dove chi si è presentato per ricevere la dose di vaccino, come indicato nella lista delle sedi aderenti nei giorni scorsi, si è trovato costretto ad andarsene perché il personale presente non era a conoscenza della possibilità.