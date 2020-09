‘Assembramenti’ in via Faustini: scattano nuove modalità

Obiettivo è rimettere ordine laddove, fra auto dei genitori e bambini in attesa di entrare o uscire, sin dalla ripartenza delle scuole è apparso evidente che un po’ di caos si andava a creare. Parliamo di via Faustini, dove insiste uno degli ingressi – in epoca Covid – della scuola ‘Anita Garibaldi’ di Terni. Per questo la direzione ha comunicato alle famiglie le nuove modalità di accesso.

La comunicazione

Oltre ad un cartello che verrà apposto sul cancello di via Faustini, è stato deciso che l’entrata/uscita avveranno secondo l’ordine di sezione e di anno degli studenti. «Pertanto – è la comunicazione – entrerà ed uscirà per prima la 4A, poi la 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C. Questo per permettere la sosta ordinata davanti al cancello di un solo gruppo di genitori per volta che rapidamente lascerà il posto al gruppo successivo, evitando di ingombrare la strada percorsa dalle macchine. L’entrata e l’uscita avverranno nel solito modo – ingresso con arrivo nel cortile e poi percorso specifico indicato, con i docenti delle classi che prendono le scale antincendio ad attendere gli alunni e con discesa in cortile al suono della campanella alla solita ora per l’uscita – e sarà diverso e ordinato l’ingresso e l’uscita nel e dal cortile.