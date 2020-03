Ruba scarpe e colpisce donna: arrestato

Ha preso un paio di scarpe in un supermercato e ha tentato di uscire senza pagare, colpendo un’addetta alla sicurezza per andare in fuga. Gli è andata male perché poco dopo è stato bloccato dagli agenti della polizia di Stato di Assisi: per un 33enne sono scattate le manette.

La tattica

L’uomo in prima battuta è arrivato alla cassa per pagare delle scarpe con il bancomat: «Non mi ricordo il pin», la scusa accampata. Scontrino annullato. A questo punto si è diretto verso l’uscita e l’operatrice della sicurezza ha notato che qualcosa non andava: dallo zaino dell’uomo fuoriuscivano altre paia di scarpe e quando lo ha invitato – una volta afferrato per il giubbotto – a restituirle è stata colpita. Fuga dalla porta anti-panico. La donna non si è persa d’animo e nonostante il dolore alla mano ha inseguito il 33enne senza perderlo di vista proprio mentre transitva l’auto della polizia: quest’ultimo dopo un rocambolesco inseguimento sono riusciti a bloccarlo.

In manette

Inutile il tentativo del ladro di liberarsi dello zaino: all’interno c’erano quattro paia di scarpe di un noto marchio sportivo: per lui, di origini straniere e con precedenti di polizia, ci sono le manette per rapina.