Ast, bonus natalizio per i lavoratori: in arrivo altre 500 euro

È in arrivo un altro bonus nelle tasche dei lavoratori dell’Ast di Terni: l’azienda ha infatti comunicato che il presidente Giovanni Arvedi ha disposto, «quale aiuto alle spese che gravano sempre di più sui conti delle famiglie e visto l’approssimarsi del periodo natalizio», il riconoscimento di 500 euro esenti da tassazione fiscale per tutti i dipendenti che hanno qualifica di quadri, impiegati ed operai, in forza attiva dal primo dicembre.

I dettagli

Questi crediti welfare potranno essere utilizzati per acquistare flexible benefit da scegliere tra tutti quelli disponibili, come buoni spesa, buoni carburante, rimborso delle bollette di luce, acqua, gas già richiesti e/o altri fringe benefit già erogati o da erogare nel corso del 2022 (come previsto dai decreti ‘Aiuti bis’ e ‘Aiuti Quater’). I crediti welfare saranno fruibili attraverso l’apposita piattaforma aziendale dal 9 dicembre e dovranno essere utilizzati, tassativamente, entro e non oltre il 20 dicembre (in caso di mancato utilizzo saranno destinati al Fondo di previdenza complementare al quale si è eventualmente iscritti). Un’ulteriore buona e inaspettata notizia, sul fronte dei conti, per i lavoratori dell’acciaieria, che attendono anche di capire come si concluderà il confronto tra sindacati e azienda sul premio di risultato, aggiornato tra le parti al 12 dicembre.