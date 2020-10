Ast, visita del sottosegretario Morani in azienda

di F.L.

Visita ‘privata’ negli stabilimenti Ast di viale Brin, lunedì mattina, per il sottosegretario allo sviluppo economico, Alessia Morani. Un passaggio che non è passato ovviamente inosservato in fabbrica, anche per la tempistica, visto che arriva in una fase cruciale per il sito, a pochi giorni – il 30 settembre – dalla chiusura dell’anno fiscale 2019/2020 e dalla scadenza dell’accordo del giugno 2019, per il quale le organizzazioni sindacali hanno chiesto l’ultrattività. Sullo sfondo, ovviamente, resta l’annunciata vendita da parte di ThyssenKrupp per la quale tra ottobre e novembre dovrebbe concretizzarsi la nomina di un advisor. La visita fa seguito tra l’altro alla richiesta di convocazione di un tavolo al Mise richiesto dalla Regione, dopo la sollecitazione arrivata dalle forze sindacali.