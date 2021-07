La nuova campionessa regionale di corsa in montagna è dell’Athletic Terni. Si tratta di Manuela Piccini, trionfatrice della 14° edizione della manifestazione ‘Tra i monti di Gualdo’ valevole come campionato umbro Fidal: per lei c’è il successo nella dieci chilometri nella gara che ha visto coinvolti oltre 300 partecipanti. Si è imposta in 51’53” davanti a Linda Carfagna della Gubbio Runners e Patrizia Giannini dell’Asd Ath Lab Amelia Veloci.

