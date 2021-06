Auto di lusso, barche, benestanti, vincitori al gioco. E prendevano il reddito di cittadinanza

Proprietari di auto di lusso, barche, imprese e anche vincitori di migliaia di euro al gioco. Ci sono anche loro tra gli indebiti percettori del reddito di cittadinanza individuati dalla finanza di Perugia: il monitoraggio effettuato tramite tecniche investigative di polizia economico-finanziario e gli incroci con le banche dati a disposizione ha consentito di arrivare al buon risultato. C’è anche la collaborazione dell’Inps.

IL VIDEO

Evasori e pensioni di invalidità

Ai militari non è sfuggita l’indebita percezione da parte di nuclei familiari e vari soggetti ‘incompatibili’ con il reddto di cittadinanza: condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso, imprenditori edili, evasori totali e persone che già percepivano la pensione di invalidità. Non solo. In un caso il soggetto coinvolto faceva parte di un nucleo proprietario di attività di ristorazione, quote societario del valore di un milione di euro, un immobile ed un’imbarcazione da diporto.

Le auto d’epoca

In un’altra circostanza i finanzieri hanno scoperto che un richiedente aveva nel garage auto d’epoca – Ferrari, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce, Cadillac Limousine, Maserati, Jaguar, Mercedes Benz e Pontiac – di ingente valore. Infine altre persone avevano vinto migliaia di euro al gioco (45 mila in un caso). «Il Corpo della Guardia di Finanza – il messaggio – presta particolare attenzione a tutti gli illeciti in materia di spesa pubblica (comunitaria, nazionale e locale), al fine di garantire la migliore efficienza possibile dei servizi pubblici e la repressione sistematica delle condotte criminali della specie, nell’ottica di poter meglio valorizzare quanto versato allo Stato dai contribuenti onesti».