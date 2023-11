Tutto pronto ad Avigliano Umbro per un tradizionale appuntamento autunnale. Domenica in piazza Piave – l’avvio è previsto per le 16 – c’è la festa di San Martino: spazio a castagne, vino, prodotti gastronomici e musica con l’organizzazione in mano alla pro loco territoriale.

