Terni: un sabato ‘di fair play’ a Campitello. Attesi oltre 300 giovani

Si svolgerà sabato 11 maggio il primo premio ‘Fair play città di Terni’, con la partecipazione record di circa trecento tra baby calciatrici e calciatori appartenenti a 27 società sportive del territorio. Ad organizzare la manifestazione i Lions club Terni Host, Terni Interamna, San Valentino, San Gemini Terni dei Naharti, Narni e Norcia insieme al comitato ‘Fair play Umbria’, presieduto da Stefano Lupi. La manifestazione si svolgerà negli impianti di calcio messi a disposizione dalla Polisportiva Campitello che ha fin da subito sposato l’iniziativa.

I baby calciatori partecipanti al camp riceveranno il diploma di ‘Ambasciatore del fair play’; sono previsti riconoscimenti a tutte le società calcistiche aderenti all’iniziativa e menzioni speciali per quei giocatori, squadre e genitori che nel corso della stagione si sono contraddistinti per gesti di fair play. I giovani calciatori indosseranno la stessa t-shirt con il logo dell’iniziativa e parteciperanno a giochi e minitornei di calcio tutti insieme, senza distinzioni di squadre e società. Parteciperanno alla cerimonia di premiazione anche l’assessore comunale allo sport Marco Schenardi, il presidente della Federcalcio umbra Luigi Repace, il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli ed altre personalità istituzionali, dello sport e del sociale.

Il programma sarà davvero denso di appuntamenti. Si partirà alle 15 e il campo di calcio, che ha ospitato tante partite tese ed emozionanti, diventerà il ‘primo socializing fair play camp’; qui saranno accolte le baby calciatrici ed i baby calciatori di tutte le scuole calcio e di calcio a 5 di Terni, dai 5 ai 9 anni età. Tutti insieme per mano in un giro di campo accompagnato dalle note dell’inno di Mameli, un briefing iniziale sui valori del fair play a cura del presidente del comitato ‘Fair play Umbria’ e poi via a divertirsi coi giochi di squadra ‘di una volta’, il tutto in un contesto di inclusività, colore, divertimento e non competitività. Ci sarà anche un’emozionante caccia al tesoro ispirata al tema calcio e rispetto delle regole e tante altre sorprese che gli organizzatori hanno in serbo.

Sarà lo staff di Inlingua Terni a coordinare i giochi e, per i futuri cittadini del mondo, organizzerà anche un ‘english space’ su calcio e fair play. Non mancheranno minitornei di calcio non competitivi e giochi con il pallone, tutti sotto la regia dei tecnici sportivi. Sarà distribuito ai giovani calciatori anche una copia del celebre libro per la fascia kids di Arnold e gli Scaldapanchina ‘un bullo per amico’, gentilmente donato dalla Ternana Calcio che ha sposato l’iniziativa. Alle 17 prenderà il via la cerimonia di premiazione alla presenza di personalità istituzionali, dello sport e del sociale, insieme a delegazioni della Ternana Calcio, Ternana Women e Ternana Futsal.

Una parziale anticipazione su chi sarà premiato: dal giocatore che tira fuori volontariamente il calcio rigore perché il fallo è inesistente, alla squadra che dopo aver perso un torneo tifa per gli avversari, fino ai genitori che si sono organizzati con un barbecue per offrire un conviviale ristoro durante le partite anche al pubblico della squadra avversaria, interpretando così una delle regole del fair play secondo cui la competizione va vissuta come un giorno di festa.

Hanno aderito all’iniziativa tutte le squadre della provincia di Terni ed anche la squadra di Norcia: si stimano circa 300 ragazze e ragazzi partecipanti al camp. Non mancherà anche un sano momento snack e simpatici gadget tematici. E qui gli organizzatori ringraziano gli sponsor per la fiducia manifestata: Inlingua Terni anche co-organizzatrice dell’evento, Naturasì Terni, Panificio Mattorre e Ternana Soccorso.