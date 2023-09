Bambini e guerre: venerdì mattina un convegno in Bct

Si terrà venerdì 15 settembre, dalle ore 10.30 presso la biblioteca comunale di Terni, il convegno dal titolo ‘Bambini in conflitto armato: l’importanza di sviluppare coscienza e consapevolezza tra i giovani’. L’occasione del dibattito è fornita dalla presentazione del libro ‘Building Competencies and Awareness on the International Protection of Children Affected by Armed Conflict’, curato da Laura Guercio (segretario generale Unetach) e Giovanna Gnerre Landini (responsabile relazioni con le università per Unetach) per Gambini editore University Press. Modererà il dibattito Simona Lanzellotto, responsabile dei progetti della Unetach. Il libro, realizzato attraverso i contributi di studio di 37 studenti, inaugura un’ambiziosa collana editoriale che ha come obiettivo la sensibilizzazione e l’acquisizione di consapevolezza rispetto alla necessità di un intervento internazionale di protezione dei bambini che vivono in contesti di guerra. In questo quadro i giovani sono ridefiniti come agenti attivi del cambiamento all’interno delle comunità e, di conseguenza, messi al centro del dibattito sui processi decisionali, per costruire una società inclusiva e pacifica.

