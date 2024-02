Basket: sette atlete umbre al Weekend Academy Camp della Fip

Bella esperienza per sette atlete umbre che lo scorso weekend, fra Roseto degli Abruzzi e Mosciano Sant’Angelo, hanno preso parte al progetto Academy Italia voluto dalla Federazione Italiana Pallacanestro ed in particolare dal settore squadre nazionali. Le sette atlete, accompagnate dai tecnici Francesco Posti e Lorenza Cavalaglio, hanno vissuto un’esperienza importante nel contesto dell’evento che ha visto selezionate giocatrici classe 2009 e 2010 di cinque regioni – Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata – con l’opportunità di essere allenate e visionate dallo staff e dai tecnici della Federazione. Per l’Umbria c’erano Greta Provantini Luku, Noemi Mustafa (Pink Basket Terni), Lucrezia Bartolini, Martina Colella (Salus Basket Gualdo), Ivie Hanna Celia Igori, Anna Giulivi (Pallacanestro Perugia) e Rebecca Jones (Cestistica Azzurra Orvieto).

