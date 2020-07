Bastia Umbra, spaccia in centro: arrestato

Gli agenti del commissariato di Assisi lo hanno sorpreso a spacciare cocaina nei vicoli di Bastia Umbra e per questo un 25enne di origini albanesi, da tempo residente in città e incensurato, è stato arrestato in flagrante. I poliziotti in borghese lo hanno visto arrivare a bordo della sua auto e scambiare qualcosa, rapidamente, con un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo, 43enne italiano, è stato fermato e trovato con la dose di cocaina appena acquistata – mezzo grammi circa – al prezzo di 30 euro. Il ‘venditore’ è stato rintracciato poco dopo, sempre nel centro di Bastia Umbra, e controllato. La droga ce l’aveva in casa: 7 grammi di ‘bianca’ e il materiale per pesarla e confezionarla. Per questo il giovane albanese è stato arrestato: misura poi convalidata con relativa condanna a 6 mesi di reclusione.

