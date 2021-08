Bastia Umbra, ubriaco va a sbattere contro due auto: denunciato

L’intervento della polizia di Stato è scattato in piena notte a Bastia Umbra (Perugia), dopo che un uomo era finito con la propria auto contro un’altra in sosta, che aveva poi colpito un altro veicolo fermo. All’arrivo sul posto degli agenti del commissariato di Assisi, le condizioni del conducente del primo mezzo – un cittadino albanese di 36 anni già noto alle forze di polizia – sono apparse subito precarie e, dagli accertamenti tecnici, è risultato con un tasso alcolemico quadruplo rispetto al massimo contestito dal Codice della strada. Per questo il 36enne si è visto denunciare a piede libero per guida in stato di abbrezza, con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno. L’uomo è anche risultato sprovvisto della patente di guida: aveva solo quella dell’Albania pur risiedendo da più di un anno in Italia. Così è scattata anche la sanzione amministrativa prevista con ritiro del titolo di guida.

