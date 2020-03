Battiferro, circolo Arci dona alla guardia medica

Bel gesto da parte del circolo Arci Nuova Battiferro che ha donato 500 euro per l’acquisto di mascherine e camici destinati alla guardie mediche di Terni, Arrone e Acquasparta. In campo la dottoressa Simonetta Centurione che si è prodigata per far giungere il materiale ai professionisti, medici ‘di frontiera’, spesso sprovvisti anche dei più elementari dispositivi. Il gesto del circolo Arci Nuova Battiferro vuole essere da esempio per altre realtà analoghe, perché il contributo di ciascuno – non importa se ‘modesto’ – può rappresentare davvero qualcosa di importante per la comunità in un momento così difficile.

