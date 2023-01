Befana alla Cascata delle Marmore: tanti eventi e acqua anche dopo il tramonto

«I dati di quest’ultimo periodo confermano che Terni e il suo comprensorio stanno diventando la locomotiva dell’Umbria nel settore turistico. Per questo continuiamo a lavorare, per confermare questa tendenza e continuano gli eventi destinati ai turisti che in tanti, in questi giorni di festa, visitano il nostro territorio». L’assessore al turismo Elena Proietti ricorda che «il giorno dell’Epifania alla Cascata delle Marmore è in programma un ricco calendario di eventi: un rilascio straordinario dell’acqua, in notturna tra le 17 e le 18, con l’orario del parco che sarà ampliato dalle 11 alle 18.30. Per tutti i bambini inoltre ci sarà la Befana, che distribuirà dolci e gadget. Tante visite guidate alla scoperta del parco della Cascata».

Il programma della giornata

Il parco sarà aperto dalle 11 alle 18.30 e ci saranno tre fasce orarie di rilascio dell’acqua: dalle 12 alle 13; dalle 15 alle 16; dalle 17 alle 18 (rilascio straordinario in ‘notturna’). Alle 12.30 e alle 14.30 nel piazzale della Ninfa (Belvedere inferiore): visita guidata ‘Una cascata d’amore e il Balcone degli innamorati’, visita riservata al balcone degli innamorati (accesso contingentato). L’evento, al prezzo di 3,50 euro a persona, avrà una durata di un’ora. Alle 14.30 nel piazzale Byron (Belvedere inferiore): evento per bambini ‘La Befana alla Cascata? Cosa è venuta a fare?’ Insieme allo Gnefro della Cascata, un piccolo evento dedicato ai bambini. Dolcetti e gadget per tutti. Evento gratuito, consigliato per bambini tra i 3 e gli 8 anni, della durata di mezz’ora. Alle 16.45 alla biglietteria (Belvedere inferiore): visita guidata ‘La magia della Cascata di notte’ dove una guida accompagnerà i visitatori a vedere da vicino il secondo e il terzo salto della Cascata tra la suggestione del parco di notte. L’evento, al prezzo di 6,50 euro a persona, avrà una durata di un’ora. Alle 17 alla Specola (Belvedere superiore): evento per bambini ‘La Befana alla Cascata?’ dove la Befana aspetterà i bambini alla torretta della Specola, con piccole sorprese per i più buoni. Evento gratuito, consigliato per bambini tra i 3 e gli 8 anni, avrà la durata di mezz’ora. L’ingresso al parco sarà comunque a pagamento e gratuito per i residenti nel comune di Terni, disabili e accompagnatori e bambini 0-4 anni.