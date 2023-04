Bevagna: capannone industriale in fiamme. Crollato il tetto

In aggiornamento

Venerdì 31 marzo, ore 16.35

L’incendio – riferiscono i vigili del fuoco – è sotto controllo. Su indicazione dei tecnici del Corpo presenti sul posto, due squadre sono state fatte rientrare nella centrale di Perugia. Sul luogo dell’incendio sono ancora operative le squadre dei distaccamenti di Foligno, Assisi e personale e mezzi di supporto provenienti dalla sede centrale e da Todi. Le operazioni sono sempre coordinate da due funzionari di guardia.

Capannone industriale in fiamme dal primo pomeriggio di venerdì a Bevagna (Perugia). Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla centrale di Perugia e dai distaccamenti di Foligno, Assisi e Todi. In totale sono una decina gli automezzi e circa venticinque le unità di personale impegnate nelle operazioni di spegnimento, coordinate da due funzionari del Corpo. Il capannone – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – è prefabbricato ed ha una superficie di circa 800 metri quadrati. A seguito del rogo, il tetto della struttura è crollato. Non risultano comunque persone coinvolte nell’accaduto.

