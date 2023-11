‘Breaking Bread’ è il titolo di Terni Film Festival 2023

E’ Breaking Bread il titolo della 19esima edizione del Terni Film Festival, in programma dall’11 al 19 novembre al cinema Politeama. Spezzare il pane, un gesto di comunione e condivisione per eccellenza, unisce in questo caso il tema della solidarietà e dello spreco alimentare con gli ottocento anni del Presepe di Greccio attraverso il focus dedicato quest’anno a Betlemme, la ‘Casa del pane’ che proprio in questi giorni si trova nuovamente insanguinata a causa della guerra esplosa in Palestina.

IL PROGRAMMA (.pdf)

Il Festival

Sabato 11 novembre alle 17.30 l’apertura ufficiale del Festival e alle 18.15 la proiezione del film ‘Padre Pio’ di Abel Ferrara, interverrà Luca Lionello, e alle 20 incontro con Abel Ferrara. Domenica 12 novembre evento ‘Sotto la stessa stella’ alle 17 a piazza San Francesco di Terni corteo storico fino a palazzo Spada per l’Incontro tra i sindaci di Terni, Greccio, Assisi, e il vescovo di Terni-Narni-Amelia Francesco Soddu. Alle 18.30 a largo Frankl accensione della Stella di Miranda e delle luminarie cittadine. Al cinema Politeama alle 19.15 anteprima assoluta film fuori concorso ‘La Stella di Greccio’ di Arnaldo Casali, interverranno padre Angelo Gatto, frate Alessandro Brustenghi, Cecilia Di Giuli e Mauro Cardinali. Diretto da Moni Ovadia e presieduto da Krzysztof Zanussi, il Festival ternano prevede una trasferta a Roma per la consegna del Premio Fuoricampo ad Agnieszka Holland per Green Border, la partecipazione di registi israeliani e palestinesi e ospiti come Abel Ferrara (che presenta in anteprima il suo ‘Padre Pio’), Kasia Smutniak con il suo debutto alla regia (il documentario ‘Mur’) e l’anteprima assoluta di ‘La Stella di Greccio’, primo film sulla nascita del presepio, coprodotto dallo stesso Festival.