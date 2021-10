Breaking, due ternani convocati in nazionale azzurra Fids

Il breaking si affaccia al mondo dello sport e sarà disciplina olimpica alla prossima rassegna di Parigi. A sognare quella che sarebbe una storica presenza è anche la città di Terni, che vanta due suoi atleti nella corsa alla partecipazione azzurra nei Giochi parigini entrando a far parte del team olimpico: si tratta di Francesco Tommasi (in arte Cip) e Arianna Capocchia (in arte Cheeta), attualmente attivi presso la ‘Hip Hop generation school’ di Terni.

I Giochi olimpici

Dopo l’inclusione del breaking tra le discipline olimpiche che prenderanno parte ai Giochi di Parigi 2024, ripartono i raduni sportivi federali dedicati agli atleti azzurri della Fids. In piena sicurezza, rispettando tutti i protocolli sanitari vigenti per il contrasto al Covid 19, il Centro di preparazione olimpica del Coni di Formia è pronto ad ospitare i principali atleti italiani della breaking in vista del Campionato del mondo di Parigi del 4 dicembre 2021 e delle successive attività olimpiche per la presentazione ufficiale della rosa degli atleti che faranno parte della nazionale azzurra.

Francesco ed Arianna

Nella lista dei convocati figurano, quindi, Francesco ed Arianna che, accompagnati dal tecnico federale Alessia Caradio (in arte Bratz), parteciperanno al raduno di preparazione organizzato dal Coni. Francesco ed Arianna faranno quindi parte del team azzurro e rappresenteranno a tutti gli effetti il tricolore nazionale durante le loro attività. Proprio per l’importanza dell’appuntamento agonistico ed in vista del programma di preparazione che la Fids sta predisponendo, gli atleti sono convocati insieme ai tecnici delle proprie associazioni sportive per frequentare tutte le attività del raduno.