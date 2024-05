Lancia mobili dal terzo piano: 60enne bloccata e messa al sicuro

Intervento dei vigili del fuoco di Foligno, in supporto alla polizia di Stato, nel pomeriggio di mercoledì in viale Firenze, a Foligno, per una situazione di pericolo originata, probabilmente, da un raptus. Una donna di circa 60 anni di età ha infatti iniziato a lanciare dalla finestra della propria abitazione, posta al terzo piano di una palazzina, mobili e suppellettili che aveva in casa. Diverse le auto in sosta colpite, che hanno riportato danni anche seri. Sul posto, oltre ai pompieri folignati, si sono portati i colleghi del comando provinciale di Perugia con l’autoscala ed il carro teli, oltre ad un telo da salto trasportato dal personale del 115 di Terni. Con il coordinamento del funzionario di servizio sono state messe in sicurezza le aree adiacenti l’edificio ed anche le finestre dell’appartamento, a cui è stata staccata l’utenza del gas nel timore di gesti inconsulti da parte della donna. Quest’ultima, alla fine, è stata soccorsa e immobilizzata dagli agenti della polizia di Stato, entrati nel frattempo nell’abitazione, e poi affidata alle cure del 118. Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia Locale folignate.

Condividi questo articolo su