Breda: «A Parma per fare bene. In squadra ho tanta roba»

di Gianni Giardinieri

Vigilia di Parma-Ternana e consueta conferenza stampa pre partita di mister Roberto Breda, chiamato insieme ai suoi ragazzi ad affrontare la capolista del campionato cadetto. Impegno decisamente ostico, a cospetto di una compagine che quest’anno sembra aver trovato la ‘quadra’ per un campionato di valore assoluto. La Ternana arriva alla partita in emergenza a centrocampo, stanti le assenze per squalifica di De Boer (due giornate per rosso diretto nella vittoriosa trasferta di Lecco) e Luperini (una giornata). Assente di lungo corso Federico Viviani che nella giornata di giovedì si è operato per un’ernia discale lombare. Stagione praticamente terminata (di fatto mai iniziata, visto che il calciatore ha fin qui giocato solo due spezzoni di partita). Di seguito le dichiarazioni di mister Breda

Parma

«E’ una squadra che ti viene a prendere ed è anche aggressiva, oltre che tecnica. E’ però, anche Parma, un’opportunità per fare punti. Abbiamo la nostra identità e cercheremo di proporla anche domani. Abbiamo provato varie soluzioni ed ho un gruppo che si mette a disposizione anche in ruoli non propri. Avremo alternative anche prescindendo da chi comincerà la partita. Non riesco a pensarci a Parma come vittime sacrificali. Abbiamo caratteristiche che possono mettere in difficoltà i ducali. Hanno un modo di giocare che possono concedere qualcosa, specie sulle ripartenze. Dovremo essere bravi anche nei raddoppi».

A Lecco miglior Ternana della stagione

«Come gruppo e come squadra abbiamo margini di miglioramento enormi. La B è tosta perché è un continuo su e giù. Io continuo a vivere la settimana sul miglioramento ma soprattutto sui risultati. Le alternative al gioco si creano con la voglia di andare sempre oltre quello che si sta facendo».

Turnover

«Dopo Parma rifletteremo su questo aspetto. Faccio fatica a pensare al Pisa oggi».

Squadra con poche alternative

«Noi abbiamo la disponibilità di tutti e i ragazzi si adattano a diverse situazioni. Non cerco alibi. Io voglio fare risultati con questi ragazzi perché nella squadra c’è ‘tanta roba’. Nel calcio di oggi i ruoli sono ben dettagliati per cui molti giocatori possono fare bene anche in posizioni diverse dalle loro abituali, perché sanno tutti cosa fare. Abbiamo lavorato per qualche cambio di ruolo per alcuni giocatori. Vedremo se e quando utilizzare queste nuove soluzioni. La rosa perfetta non esiste. Le squadre che hanno tante alternative poi devono mettere in tribuna giocatori importanti, e questo crea dinamiche particolari».

Entusiasmo

«A Lecco abbiamo fatto errori di lettura sui quali stiamo lavorando. Non so se replicheremo a Parma il primo tempo di Lecco. E’ chiaro che se dovesse succedere sarà più complicato recuperare».

Capuano, Marginean, Viviani

«Capuano è a posto e si è allenato tutta la settimana in gruppo. Marginean è a posto e per me ha qualità enormi. Con lo staff medico e il ragazzo abbiamo deciso di fargli perdere un paio di giorni di allenamento per poi portarlo in gruppo. E’ un ragazzo che ha bellissime caratteristiche».