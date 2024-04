Buca le gomme delle auto in sosta: 70enne denunciato dall’Arma

Dopo un giro nel centro di Gubbio, era tornato a prendere la sua auto in sosta nel parcheggio del Teatro Romano e si è accorto che qualcuno aveva forato la gomma posteriore destra. L’uomo, un turista residente nella zona di Firenze, si è così recato dai carabinieri per denunciare l’accaduto, risalente al weekend di Pasqua. Grazie alle telecamere di sorveglianza disponibili, i militari del comando stazione di Gubbio sono riusciti ad individuare il responsabile dell’atto vandalico, compiuto con un punteruolo: si tratta di un 70enne eugubino, denunciato per danneggiamento. Le indagini hanno consentito di individuarlo anche come responsabile di un episodio del tutto analogo, accaduto nel parcheggio di piazza 40 Martiri nel novembre del 2023.

