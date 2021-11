Calvi dell’Umbria: una domenica con i mercatini ‘vintage’ e ‘della creatività’

Una domenica all’insegna degli oggetti di antiquariato e da collezionismo ‘vintage’. È quella in programma, dalle ore 10 alle 19, a Calvi dell’Umbria il 28 novembre. È ancora la pro loco ad organizzare questo evento che è giunto alla terza edizione e che si svolge ogni terza domenica del mese presso i giardini del Monastero. La novità è rappresentata da un’appendice che gli organizzatori hanno voluto aggiungere al consueto appuntamento. Domenica, infatti, accanto ai banchi degli espositori che vengono da varie parti del centro Italia, i visitatori avranno la possibilità di trovare anche quelli relativi alla prima edizione in assoluto del ‘Mercatino della creatività’. Gli espositori che hanno aderito a questa nuova iniziativa della pro loco di Calvi, metteranno sui loro banchi creazioni di vario genere, il più possibile originali ed alternative a tutto ciò che si può trovare sui mercatini di modernariato ed antiquariato.

Organizzazione puntuale

Dato il particolare periodo, c’è da aspettarsi che molti oggetti e molte creazioni saranno ispirati alle imminenti festività natalizie. C’è molta curiosità per vedere come andrà e come sarà questa prima edizione dell’originale mercatino che consentirà ai partecipanti di dare libero sfogo alla loro fantasia. Per quanto concerne il consueto appuntamento mensile con l’altro mercato, la pro loco di Calvi dell’Umbria ricorda che tratta articoli ed oggetti di artigianato per la casa ed il giardino, ma anche bijoux, capi di abbigliamento, quadri ed ‘opere d’arte’ manufatte, con un occhio particolare per tutto ciò che è ‘vintage’. La pro loco ricorda inoltre che nell’occasione sarà possibile visitare i tanti ‘murales’ che abbelliscono i vicoli del centro storico di Calvi. Si tratta di veri e propri capolavori pittorici realizzati nel tempo da grandi artisti. Il tema di questi affreschi è quello del Natale, mai come in questo periodo di grande attualità. Restano invece chiusi sia il museo di palazzo Ferrini che il presepe monumentale che saranno nuovamente visitabili a partire dal mese di dicembre. Per tutta la giornata di domenica sarà in funzione uno stand gastronomico, realizzato nel forno dell’ex monastero. In caso di pioggia i mercatini si svolgeranno negli ambienti interni dell’ex monastero. Per informazioni: 335.5417332 – 333.4942031 – 333.4474162.