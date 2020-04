Camion si ribalta sulla Pian d’Assino

Brutto incidente nella tarda mattinata di lunedì sulla strada statale 219 di Gubbio e Pian d’Assino, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località Camporeggiano (km 35), tra Gubbio e Umbertide, a causa di un mezzo pesante ribaltato.

Le alternative

Il traffico proveniente da Gubbio e diretto verso Umbertide/E45 può utilizzare in alternativa la strada statale 318var di Valfabbrica da Branca in direzione Perugia/E45. Il traffico proveniente da Umbertide e diretto a Gubbio può proseguire sulla E45 in direzione Perugia e uscire sulla SS318var in direzione Gubbio/Ancona. Sul posto vigili del fuoco e personale Anas per recuperare il mezzo e ripristinare la transitabilità appena possibile. Necessario, però, in via preliminare, svuotare il carico. Successivamente saranno eseguiti gli interventi di pulizia e bonifica. Il mezzo trasportava breccia. L’autista è stato estratto in discrete condizioni.