Cane da caccia nella tana di un’istrice: scatta il salvataggio

Dopo Furia, giovedì ad Agello (Perugia), i vigili del fuoco perugini – in particolare del distaccamento Cavour – anche domenica hanno avuto il loro bel da fare per salvare un cane da caccia ‘finito nei guai’. Se Furia si era infilato in un canale di scolo agricolo, e per tirarlo fuori da lì erano servite oltre tre ore, anche il cane tratto in salvo domenica – in zona Ipogeo dei Volumni – paga un eccesso di curiosità. L’animale infatti era finito nella tana di un’istrice e per ‘estrarlo’ è servita, con il supporto della centrale del 115 di Perugia, una telecamera comandata da remoto che ha consentito di individuarne l’esatta posizione.

