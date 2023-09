Cannara, tutto pronto per la 41° festa della cipolla. Si attendono 150 mila persone

Tutto pronto a Cannara per la 41° festa della cipolla. Dal 5 al 10 e dal 12 al 17 settembre spazio a stand gastronomici, mercatini, eventi musicali, sportivi e culturali: venerdì mattina la presentazione con introduzione dall’Ode alla cipolla di Pablo Neruda, interpretata da Roberto Malfagia. «La manifestazione dà un colpo di coda -viene sottolineato – agli eventi estivi enogastronomici dell’Umbria ed è sicuramente la più maestosa se si tiene conto di alcuni numeri: 150mila persone con punte di 25-30mila nei weekend e oltre 100 mila pasti erogati. Una macchina organizzativa enorme che si basa principalmente sul volontariato e sull’operato dei sei stand, Al Cortile antico, El Cipollaro, Il Giardino Fiorito, Il rifugio del cacciatore, La locanda del curato, La Taverna del Castello, ognuno con la propria proposta culinaria e aperti ogni sera da lunedì a domenica dalle 19.30 alle 23 e la domenica anche a pranzo dalle 12.30 alle 14.30».

Il programma

Si inizia martedì 5 settembre con le semifinali del torneo di calcio a 11, secondo memorial ‘Sabrina Betti’ al parco XXV aprile alle 18 e il concerto dei Sex Mutant alle 21.30 in piazza San Matteo; mercoledì 6, poi, ‘Intrecciando’, rassegna di bande musicali, con la sfilata delle majorettes per le vie del paese alle 21 e concerto delle bande di Lama, Marsciano e Gualdo Tadino alle 21.30 in piazza San Matteo; sempre piazza san Matteo alle 21.30 ospiterà giovedì 7 La notte delle stelle, spettacolo musicale con Andrea Braido, chitarrista di Vasco Rossi, e lo showman Gianfranco Butinar; venerdì 8 c’è Amico Fragile, cover band di Fabrizio De Andrè; sabato 9 il contest canoro Canta Cipolla, alla quinta edizione, con una novità, ovvero la sezione dedicata a brani inediti che si aggiungerà alle proposte cover. Ospite d’onore in giuria sarà il compositore e cantautore Giuseppe Anastasi, insegnante alla scuola CET di Mogol, e inoltre ci sarà lo spettacolo di ‘Magico Alivernini’ a ‘spezzare’ la tensione tra una canzone e l’altra. A precedere il contest canoro, alle 17.30 al Museo Città di Cannara, Letizia Barbetta presenterà ‘Tornerò a volare’, in collaborazione con il Circolo di lettura Cannara; domenica 10 settembre c’è l’undicesimo Motoraduno Festa della Cipolla e la Finale del memorial Betti, alle 10 al Parco XXV Aprile, mentre il pomeriggio alle 17.30 in via Baglioni un nuovo evento a cura del circolo di lettura di Cannara, con la presentazione di due libri, ‘Le tre verità’ con l’autore Antonio Luna e ‘La scelta di destino’ con l’autore Brunello Castellani; alle 21.30 tutti in piazza San Matteo per il concerto Acustic Nek, con i più grandi successi di Nek cantati da un duo musicale; martedì 12 settembre, stessa ora e stessa location per gli spettacoli di danza classica ‘La Danza dei Cigni’ e di danza moderna ‘La strada’ a cura di Scarpette Rosa Pgs Don Bosco – Cannara; mercoledì 13 settembre Cannara City Music, con Lorenzo Rocchi, API e Mauro Magrini aka Little Blue Slim insieme per una serata all’insegna del blues rock ‘made in Cannara’; giovedì 14 si passa alla comicità con Andy Bellotti e venerdì 15 ancora musica con Sky Pink e i più grandi successi della musica italiana e internazionale; sabato 16 Disco Italia, spettacolo musicale dedicato ai grandi successi italiani cantati e musicati dal vivo. Chiuderà la 41esima edizione della Festa della Cipolla di Cannara, domenica 17 settembre, la settima ‘Cipolla di Cannara in Corsa’, corsa Podistica su strada di 11 chilometri e passeggiata non competitiva di 5 chilometri (ritrovo alle 8, partenza alle 9.30 al Palazzetto dello sport. Per informazioni: [email protected], 329.1281042 e 329.9040768). Si prosegue con la presentazione del libro ‘Prima del buio in sala’, alle 17.30 in via Baglioni, con l’autrice Viviana Picchiarelli. L’evento è a cura di Circolo di Lettura Cannara e coordinato da Elisa Scaloni e Arianna Ciancaleoni; ci sarà poi l’attesissima sfida culinaria tra primi cittadini di Cannara e di Bettona, ‘Sindaci al dente’, alle 18 e il concerto finale de La Cantina del zi’ Socrate alle 21.30, entrambi in piazza San Matteo.