Canottaggio: per la Ternana esordio pieno di soddisfazioni sul lago di Pusiano

Esordio più che positivo per la neonata ‘Ternana Canottaggio’, con i suoi atleti e l’allenatore Fabio Infimo, al ‘Rowing Winter Challenge’ sulle acque del lago di Pusiano (Lombardia): «Il debutto – riporta una nota della società sportiva – è stato un momento molto emozionante e significativo per tutti ed è il risultato di mesi di duro lavoro, sacrificio e dedizione in cui i rossoverdi hanno dimostrato il loro talento e la loro determinazione». Sul lago di Pusiano, contro i grandi circoli del nord Italia e con ben 943 iscritti per la gara nazionale di gran fondo sulla distanza dei 6 mila metri, la Ternana nella categoria quattro di coppia maschile under 17 con l’equipaggio formato dai fratelli Federico e Alessandro Angeletti, David Fedeli ed Elia Graziani, ha conquistato il primo posto. Nella categoria quattro di coppia femminile under 19, l’equipaggio formato da Sara Armeni, Ginevra Nastro, Giorgia Ratini Silvi e Giulia Savoncelli Quintini ha ottenuto il quarto posto: «Le ragazze hanno dato il massimo, dimostrando il loro valore e ottenendo un lodevole risultato».

Nella categoria doppio maschile under 23, il duo formato da Sebastiano Renzi e Alessandro Lucchetti, nonostante il gap di età con la batteria di regata, ha lottato con grinta raggiungendo il quinto posto.

