Caos serie B. Santopadre attacca la Reggina: «Violazione clamorosa delle regole»

È caos in serie B. A far discutere soprattutto in casa Perugia è la situazione economica-societaria della Reggina, accusata di aver disputato irregolarmente il campionato per motivi finanziari. Nella riunione di Lega, martedì 23 maggio, Massimiliano Santopadre avrebbe reagito all’intervento del presidente dei calabresi Cardona, alzandosi in piedi e applaudendo in maniera ironica. Avrebbe aggiunto: «Hanno fregato tutti».

Reggina: «Sfoghi incontrollati e populisti»

La Reggina ha pubblicato un comunicato stampa rispondendo e criticando quella scena: «In relazione ad alcuni articoli di stampa e sul web pubblicati oggi, la Reggina comprende la delusione di qualche dirigente di squadre avversarie per il mancato raggiungimento dei risultati attesi. Taluni sfoghi, durante l’ultima assemblea di Lega B, sono stati decisamente sopra le righe, ma la trasparenza del nostro operato, sviluppato secondo il rigoroso rispetto delle regole previste dall’ordinamento giudiziario per le imprese in crisi e con tempestiva comunicazione alle istituzioni sportive delle nostre azioni intraprese, non lascia margine a equivoci in ordine alla nostra lealtà sportiva. Riteniamo che siano stati sfoghi incontrollati e populisti – così li definisce la società calabrese – dettati da un’evidente delusione sportiva, esclusivamente pretestuosi e giustificativi dei loro insuccessi. Queste manifestazioni di ‘clamore’ sarebbero probabilmente tese a spostare l’attenzione delle proprie comunità e tifoserie dal perché questi club non si siano costituiti in giudizio sportivo per far valere le loro pretese ai sensi degli articoli 81 e 104 Cgs-Figc».

Le domande di Santopadre: «Lasciamo a chi legge di farsi l’idea»

È poi arrivato un comunicato da parte del Perugia Calcio firmato dal presidente Massimiliano Santopadre per chiarire che non si tratta di ‘lamentele degli sconfitti’ ma di una descrizione accurata dei fatti: «Si legge oggi che il Perugia si lamenta della Reggina perché è retrocesso e perché non sa accettare il risultato del campo. I fatti – afferma Santopadre – parlano da soli e lasciamo a chi legge di farsi l’idea che vuole. La Reggina ha partecipato al campionato di serie B appena terminato perché (pur avendo debiti milionari anche per tasse e contributi) essa si è appellata ad una legge dello Stato che consente di proporre ai creditori un importantissimo taglio di quanto loro dovuto: qui parliamo addirittura di un taglio del 95%. Giustamente, allora, la Reggina dice: che cosa volete? Stiamo applicando una legge dello Stato. Ed anzi: meglio prendere il 5% che nulla. Come dicevamo, ognuno si faccia l’idea che vuole. Noi abbiamo parlato di violazione, clamorosa, delle regole dell’ordinamento sportivo e non delle leggi dello Stato. L’ordinamento sportivo impone a chi vi appartiene (e tutte le squadre di B) di attenersi sempre ai principi di lealtà, correttezza e probità. Chi non lo fa è sanzionato. Domanda: si attiene ai doveri di lealtà, correttezza e probità chi non paga tasse e contributi e lo fa anche nella stagione appena terminata? Un’altra piccola riflessione – aggiunge Santopadre -. Lo Stato italiano (quello che ha varato la legge che ha applicato la Reggina) non impone a nessuno di avere rapporti con le imprese (come la Reggina) che dichiarano di essere in crisi. L’ordinamento sportivo, al contrario, obbliga le squadre di un campionato a competere tra loro (anche se c’è un’impresa in crisi). Si verifica quindi, nell’ordinamento sportivo, che io che pago puntualmente tutto (e mi attengo ai principi di lealtà, probità e correttezza) sono chiaramente svantaggiato nei confronti di una squadra che, anziché pagare tasse e contributi, con quei soldi ha comprato e contrattualizzato giocatori e allenatore con stipendi molto onerosi.

Anche qui lasciamo al lettore di farsi l’idea che crede. I fatti parlano da soli».