Carabinieri: tanti incontri sui territori per combattere le truffe

Il sindaco di Montecchio, Federico Gori, ha partecipato insieme ai carabinieri ad un incontro per informare gli anziani su come proteggersi dalle truffe. «Ritengo un’iniziativa molto importante quella che si è tenuta mercoledì 25 gennaio presso la sala consiliare del Comune di Montecchio – afferma il primo cittadino -. Le nostre comunità sono abitate da molte persone anziane e vulnerabili e per questo la vicinanza dell’Arma dei carabinieri, anche con iniziative volte all’informazione, anche nei territori più marginali, risulta indispensabile a tutelare la popolazione tutta. Una collaborazione ormai consolidata e vincente quella del Comune di Montecchio con l’Arma di cui vado particolarmente fiero».

I Carabinieri della Compagnia di Amelia, negli ultimi due mesi, sono stati coinvolti in nove incontri con la cittadinanza: a Lugnano in Teverina presso la chiesa collegiata di Santa Maria Assunta dove ha parlato il luogotenente Mario Carmelo Campanella; a Narni presso il centro comunale anziani dove ha parlato il maresciallo Fausto Tartamelli; ad Alviano presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Cielo e a Guardea presso la chiesa dei Santi Pietro e Cesareo dove ha parlato il Luogotenente Mauro Caterini; a Narni Scalo presso il circolo ACLI e presso la parrocchia di Sant’Antonio dove ha parlato il luogotenente Salvatore Gallina; ad Otricoli presso il centro comunale anziani dove ha parlato il luogotenente Tito Saveri; a Penna in Teverina dove ha parlato il luogotenente Stefano Polizzi; e infine a Montecchio presso la sala consiliare dove, oltre al sindaco Gori, hanno parlato il capitano Laura Protopapa e il luogotenente Giuliano Rotili.

In totale alle riunioni hanno partecipato circa 350 persone cui i carabinieri hanno suggerito alcuni dei comportamenti da adottare per evitare di cadere vittime delle più svariate truffe che hanno come obiettivo le persone anziane e più vulnerabili, per prevenire i furti in abitazione e per scongiurare le aggressioni. Al termine degli incontri è stato anche distribuito un utile e snello vademecum prodotto sempre dai carabinieri. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori incontri organizzati nell’ambito di una iniziativa che si inserisce nella campagna provinciale di sensibilizzazione dell’Arma dei carabinieri a favore delle fasce più deboli della popolazione in accordo con il vescovo di Terni-Narni-Amelia, monsignor Francesco Antonio Soddu, che ha dato il suo beneplacito allo svolgimento degli incontri presso le parrocchie.

LE FOTO