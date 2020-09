Arma Perugia, nucleo investigativo: Scarponi al vertice

Cambio al vertice del Nucleo investigativo del comando provinciale dell’Arma di Perugia. Mercoledì mattina si è insediato il 42enne maggiore anconetano Claudio Scarponi: prende il posto di Salvatore Pascariello, trasferito in Sicilia nel ruolo di comandante della Compagnia di Patti (Messina).

La novità

Scarponi è laureato in giurisprudenza e proviene dallo Stato Maggiore della Legione Marche, dove ha svolto servizio per tre anni. In precedenza ha frequentato l’Accademia militare di Modena, quindi le esperienze alla scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri in qualità di comandante di plotone e insegnante di materie giuridche/professionali. Ha poi assunto l’incarico di comandante del nucleo operativo di Bari San Paolo per tre anni e della Compagnia di Pescara per sei.