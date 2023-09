Cardiologia, Utic e emodinamica ospedale Foligno: «Umanità e competenza. Siamo profondamente grati»

dei familiari di Francesco M.

Vogliamo complimentarci a gran voce per la competenza, ma soprattutto per la professionalità, di tutti coloro che fanno parte del reparto cardiologia/Utic e della struttura semplice emodinamica dell’ospedale Usl2 ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, diretto dal facente funzione primario responsabile medico, dottor Maurizio Scarpignato. Abbiamo trovato in tutti loro cordialità, gentilezza, rapporto umano e tanta disponibilità. A partire dagli operatori socio sanitari passando per gli infermieri, successivamente ai medici fino a raggiungere le più alte sfere.

Nella fattispecie un ringraziamento speciale a Michela Bravi, infermiera che ha lasciato nei nostri cuori quel qualcosa in più che la medicina non riesce a dare, e da Emanuele Stinchi, posizione organizzativa per il dipartimento emergenza urgenza che, nel momento più duro, è riuscito con una stretta di mano a non farci sentire soli. Non è facile stare fuori dalla porta di un reparto aspettando che qualcuno apra e che ti dica ‘sta lottando’. Michela invece, con la sua calma e la sua professionalità, è riuscita costantemente a starci accanto anche quando le speranze erano poche. A Michela auguriamo un percorso professionale gratificato da tutta l’amore che quotidianamente mette a disposizione del reparto, dei pazienti e dei famigliari. Tutta l’équipe lavora con capacità, competenza e scrupolosità.

Un plauso va al dottor Maurizio Scarpignato, grandissimo professionista che nel suo operato mette, oltre che alla sua competenza, quell’umanità che fa la differenza. Non è infatti un caso che tuttii medici afferenti alla struttura hanno quel qualcosa in più che riesce ad arrivare al cuore di noi familiari. Quello che fa la differenza è quel quid in più che dà speranza al paziente e alla sua famiglia, quel modo di interagire e di rapportarsi con gentilezza nei confronti di chi attraversa un momento in cui si sente smarrito e particolarmente vulnerabile.

Oggi per noi non è un giorno qualsiasi ma è un giorno dove nessuna vincita riuscirebbe a farci sentire così felici. Il nostro amato papà, marito, nonno ma soprattutto uomo torna a casa e non c’è età che possa misurare il grado di dolore quando stiamo per perdere una persona a noi cara.