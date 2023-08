Cascia in lutto per il dottor Angelo Gentili: schianto fatale a Leonessa

Cascia in lutto per la scomparsa del dottor Angelo Gentili, in passato vicesindaco – dal giugno 1999 all’estate 2004 con Gino Emili primo cittadino – e per anni attivo sul territorio come medico. La morte martedì mattina in seguito ad un tremendo impatto lungo la strada provinciale reatina, a Leonessa: fatale l’impatto tra il suo Suv ed un furgone. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118, i carabinieri della locale stazione e la Stradale di Amatrice. Era originario proprio di Leonessa.

