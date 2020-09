Nulla da rubare in casa e danno fuoco a tutto: succede a Castiglione

Quattro appartamenti sono andati a fuoco in località Gioiella, nel comune di Castiglione del Lago. L’incendio è stato appiccato dai ladri che erano entrati nel complesso abitativo – case vacanza di proprietà di cittadini stranieri – che, per dispetto, non avendo trovato nulla da rubare, hanno dato fuoco a lenzuola e elementi d’arredo.

Indagini in corso

Le fiamme sono divampate poco prima di mezzanotte e hanno reso necessario l’intervento di due squadre della centrale di Perugia e una squadra del distaccamento toscano di Montepulciano. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Città della Pieve, guidati dal capitano Andrea Caneschi. Operazione molto complicata, considerando che la zona è isolata, non ci sono testimoni, tantomeno telecamere. Nessuna persona è rimasta coinvolta in quanto tutti gli appartamenti erano vuoti.