Centro Affidea di Terni: «Eccellenze sempre al fianco del paziente»

Pubbliredazionale

Professionalità ed efficienza, offrendo al paziente un percorso completo, accurato a costi contenuti. Il Medicenter di Terni, recentemente acquisito dal gruppo Affidea, utilizza metodologie di indagine diagnostica all’avanguardia e, anche se entrato a far parte di una multinazionale, il Centro Affidea di Terni è convenzionato con il sistema sanitario della Regione Umbria e avvalendosi di professionisti locali e di personale proveniente dal territorio, tiene a creare un rapporto di empatia e fiducia con i paziente.

«Il circuito Affidea Italia – come spiega Stefano Mascanzoni, regional manager Lazio e Umbria Affidea – è uno dei principali erogatori di prestazioni di diagnostica per immagini, medicina nucleare, specialistica ambulatoriale ed esami di laboratorio con oltre 59 centri e punti prelievo. Affidea Italia esegue oltre 1,1 milioni di esami di diagnostica per immagini, circa 880 mila visite specialistiche e 6,1 milioni di esami di laboratorio all’anno, offrendo prestazioni cliniche di eccellenza e trattamenti all’avanguardia. Affidea Italia impiega oltre 2.500 professionisti, di cui 1.200 medici altamente qualificati, in sei regioni d’Italia: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia- Romagna, Lazio e Umbria». Affidea Italia, sottolinea Stefano Mascanzoni, «ha ottenuto nei suoi centri l’accreditamento di qualità ISO 9001:2015 multi-sito, per le prestazioni cliniche relative a ‘servizi specialistici ambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione, medicina di laboratorio, medicina dello sport’. Affidea Italia è riconosciuta per il suo approccio sicuro con i pazienti, avendo ottenuto per tutti centri che erogano prestazioni TC il riconoscimento delle ‘5 Stars’ per la sicurezza dei pazienti nell’Eurosafe wall dalla Società europea di radiologia. Affidea Italia rientra a sua volta in Affidea Group, il più grande fornitore europeo di diagnostica per immagini, servizi ambulatoriali e di cura del cancro. Fondato nel 1991 è presente con 330 centri in 15 paesi in Europa. Fornisce servizi medici di alta qualità a quasi 12 milioni di pazienti ogni anno»

«Il Centro Affidea di Terni, con visite specialistiche, esami strumentali, diagnostica per immagini, diagnostica ultrasonica, ambulatorio chirurgico, analisi di laboratorio – aggiunge il regional manager – rappresenta per la città un importante punto di riferimento, convenzionato con il sistema sanitario della Regione Umbria. Il reparto di diagnostica per immagini è completo di tutte le metodiche; è dotato di una risonanza magnetica total body ad alto campo di ultima generazione, che è la prima delle eccellenze del centro, accanto alla Tac multislice. Vengono erogate, inoltre, le visite specialistiche e gli esami strumentali correlati delle principali branche della medicina, analisi mediche di laboratorio e check up a privati e ad aziende. Completa l’offerta un moderno ambulatorio chirurgico per l’esecuzione di interventi ambulatoriali, come ad esempio quello alla cataratta. Affidea è l’unico centro a Terni ad effettuare questo tipo di intervento. Le prestazioni – conclude Stefano Mascanzoni – vengono erogate anche privatamente ed in convenzione con le principali assicurazioni e fondi di assistenza sanitaria».

LE PRESTAZIONI OFFERTE DAL CENTRO AFFIDEA DI TERNI (.pdf)

Nella mission di Affidea c’è la sensibilizzazione alla prevenzione perché molto spesso una diagnosi precoce può letteralmente salvare la vita di una persona. Fondamentale, allora, diventa affidarsi a specialisti, così da iniziare un percorso diagnostico completo, che possa aiutare a risolvere dubbi e preoccupazioni o accertare per tempo l’effettiva presenza di una malattia o patologia. Anche il Centro Affidea di Terni aderisce periodicamente alle diverse Giornate Mondiali con temi specifici, utili per ricordare, sensibilizzare e stimolare le persone all’azione. Ottobre, ad esempio, è il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno, occasione per sensibilizzare soprattutto le donne sull’argomento e spiegare loro l’importanza di effettuare una regolare prevenzione senologica. L’iniziativa ‘Ottobre in rosa’ – che vede il suo culmine il 19 ottobre, Giornata mondiale per la lotta al cancro al seno – dovrebbe spingere le donne, principali e potenziali vittime di questa malattia, ad agire in ottica di prevenzione.

Rivolgendosi al Centro Affidea di Terni si può iniziare un percorso diagnostico in grado, spesso e volentieri, di salvare vite. A parlarne è la senologa radiologa Caterina Pizzi: «Secondo i dati forniti dall’istituto superiore di sanità, in Italia nel 2022 sono state registrate 55.700 nuove diagnosi di tumore al seno. Bisogna ricordare che il tumore al seno è senz’altro il tumore più frequente nelle donne e rappresenta il 25% di tutti i tumori maligni diagnosticati, ma la sopravvivenza è molto confortevole e molto alta perché è tra l’88 e il 90%. La sopravvivenza oggi è calcolata a 5 anni di media grazie anche alle Brest unit, luoghi di riferimento dove un’equipe mette in campo un sistema interdisciplinare che accompagna la donna nel percorso. Si abbassa la mortalità delle donne colpite da questa malattia anche grazie al funzionamento delle campagne di screening e della diagnosi precoce. Lo screening viene suggerito e insegnato alla pazienti, sopratutto le più giovani, con l’autopalpazione e con le visite periodiche; nelle donne intorno ai 40 anni, se c’è familiarità anche dai 35 in su o nei percorsi di gravidanza assistita, con visite e mammografie; tra i 40 e 50 anni con visita, mammografie ed ecografia; screening ogni 2 anni tra i 50 e 74 anni. In tutto questo non va dimenticato che le terapie e la ricerca stanno andando avanti e sempre più troviamo terapie personalizzate, come ad esempio l’immunoterapia. Poter trovare quindi dei tumori piccoli ottimizza la chirurgia e la salvaguardia della salute estetica e psicologica della donna. Il Centro Affidea di Terni offre un ambiente confortevole e accogliente, apparecchiature affidabili, personale dedicato e uno specialista con cui poter parlare, confrontarsi, farsi spiegare. Non un semplice screening – conclude la senologa – ma una vera e proprio senologia clinica, dove la paziente viene, fa l’esame, un colloquio, una visitata con ecografia ed esce con una diagnosi. Se serve verrà consigliata una terapia, oppure verrà indirizzata negli ospedali di zona per proseguire nel percorso di cura». Negli ultimi decenni, spiega in conclusione il cardiologo Antonio Blasio, che collabora nella struttura di Terni insieme al cardiologo Severino Caccavale, «nelle donne è aumentata l’incidenza di malattie del sistema cardiovascolare, allineandosi sempre più all’uomo. La abitudini sono cambiate, le donne oggi lavorano e hanno una vita stressante al pari dell’uomo. Ma sopratutto, intorno alla fase della menopausa, vengono colpite con una certa significatività dall’ipertensione arteriosa, in alcuni casi recede, altre invece diventa ipertensione cronica. L’attività fisica in Italia è scarsa, si mangia sempre più in maniera scorretta e ci prepariamo quindi a quelle che saranno in futuro le nostre alterazioni cardiovascolari». Nel mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno, il Centro Affidea di Terni ha attivato un pacchetto valido dal 15 al 29 ottobre, con mammografia ed ecografia a 75 euro.

LE FOTO