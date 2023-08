Cerreto di Spoleto pronta per il ‘Festival del ciarlatano’

Spettacoli, scoperte e delizie. Venerdì 18 agosto alle ore 18 presso il teatro comunale, in piazza Pontano, si terrà il convegno inaugurale. Sabato 19 e domenica 20 agosto torna nella meravigliosa cornice del castello di Cerreto di Spoleto il ‘Festival del ciarlatano’. Due giorni di spensieratezza ricchi di appuntamenti: sei spettacoli per un totale di nove repliche e un workshop dedicato a bambini e famiglie. Giornate in cui luoghi ed eventi dialogano tra arte, cultura, eccellenze gastronomiche sulle orme della mitica figura del ciarlatano, nata a Cerreto e poi diffusasi in tutta Europa. L’evento, la cui direzione artistica e organizzazione è affidata a Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale, è promosso e sostenuto dal Comune di Cerreto. Il festival è realizzato grazie al contributo del G.A.L. Valle Umbra e Sibillini a valere sul Fondo FEASR del PSR per l’Umbria 2014-2022 Misura 19.

Il programma degli spettacoli

Splendidi contesti architettonici e panorami mozzafiato faranno da scenografia agli spettacoli per sorprendere e divertire il pubblico di tutte le età. L’iniziativa sarà inaugurata sabato 19 alle ore 17 in piazza Pontano con lo spettacolo ‘Il principe dei ciarlatani’, l’evento sarà allietato con musiche dal vivo. A seguire alle ore 17.45 e alle 18.30, presso il cortile dell’ex chiesa di San Nicola, si terranno due repliche dello spettacolo di magia comica e di giocoleria ‘Capitan Bretella Supershow’. La serata sarà animata dalla replica dello spettacolo ‘Il Principe dei ciarlatani’ in piazza Pontano alle 19.15, a seguire nel medesimo luogo alle 21.30 si terrà l’esibizione comica ‘Imitamorfosi’. La giornata del 20 agosto si aprirà alle 16 presso il ‘Museo del ciarlatano’ con il workshop di origami a cura del duo artistico Grimm Twins: Ayumi Makita & Barbara Lachi. Il laboratorio sviluppato sui temi del ciarlatano e delle sue tradizioni è destinato ai bambini e ai loro genitori. Successivamente (ore 17 in piazza Pontano) la giornata preve lo spettacolo ‘La favola del vendifrottole’; poi alle 17.40 nel cortile dell’ex chiesa di San Nicola si svolgerà lo spettacolo dedicato a grandi e piccini ‘Pulcinellata’, assieme alla realizzazione del laboratorio sulla costruzione dei burattini. Il sabato sera sarà allietato dalla replica dello spettacolo ‘La favola del vendifrottole’ alle ore 19 in piazza Pontano, a seguire (ore 21) ci sarà la rappresentazione comica ‘Vladimir&Olga – Charlatans Circus’. Il tutto sarà arricchito da rievocazione di antichi mestieri e degustazioni enogastronomiche con prodotti tipici ed erbe locali selvatiche. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.