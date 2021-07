Una bella soddisfazione per chi ha la passione per l’orto e con dedizione, da anni, se ne occupa. Riguarda il pensionato – la sua area verde si trova in località Nuvole, a Città di Castello – Carlo Santi: ha raccolto da poco un maxi pomodoro da 1 chilo e 250 grammi. Lontano dal record italiano ed internazionale, ma non capita comunque tutti i giorni.

