Collanine strappate in discoteca: tre giovani denunciati. «Le vittime ci contattino»

I carabinieri del comando stazione di Montecchio hanno denunciato tre giovani, tutti originari di Genova e già noti alle forze di polizia, alla procura di Terni per il reato di ‘ricettazione’. I tre sono sospettati di aver rubato quattro collanine d’oro in una nota discoteca di Attigliano (Terni), strappandole dal collo delle vittime nel buio della pista. I tre sono stati fermati nei pressi di una stazione di servizio ad Attigliano: le collanine erano nascoste sotto un tappetino dell’autovettura noleggiata su cui viaggiavano. Nessuno di loro ha saputo fornire una giustificazione plausibile circa il possesso dei preziosi, che sono stati poi sequestrati dai carabinieri di Montecchio. Chiunque ritenga di essere stato derubato nella discoteca in questione – è l’appello lanciato dall’Arma provinciale di Terni – può visionarli presso il comando stazione dei carabinieri di Montecchio. E non è escluso che la contestazione di ricettazione, sulla base delle eventuali testimonianze, possa aggravarsi.

