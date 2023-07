Un ex rossoverde torna a Terni, ma per vestire – a 39 anni – la maglia dell’Asd Terni Football Club. L’accordo è stato raggiunto giovedì e si tratta di un bel ‘colpo’ per la società di via Vulcano, neo promossa in Eccellenza. Alfageme, attaccante esterno, all’occorrenza centrocampista, ha giocato nell’ultima stagione con l’Aurora Alto Casertano (Eccellenza) segnando diversi gol.

