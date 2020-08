Coltivano marijuana per noia, tre denunce

Zaini in spalla e in diverse ore del giorno, andavano verso una radura impervia catturando l’attenzione di alcuni cittadini. Poi la chiamata ai carabinieri per riferire il tutto e la scoperta: tre giovanissimi della zona di Valfabbrica coltivavano piante di marijuana – tutte sequestrate – e per questo sono stati denunciati.

I sospetti e l’intervento

I militari si sono attivati con pedinamenti ed appostamenti: a stretto giro si sono resi conti del ‘lavoro’ dei tre – poco più che maggiorenni – in zona collinare. C’è chi prendeva l’acqua dal ruscello e chi preparava il composto di fertilizzante per la crescita delle piante. Una volta colti sul fatto si sono giustificati dicendo di «voler vincere la noia del momento». Coltivazione terminata.