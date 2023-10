Commercio a Terni, c’è chi resiste da 60 anni: «Dal 1963 ad oggi dedizione e passione»

C’è chi a Terni è riuscito a creare un’attività e tenerla in vista per oltre mezzo secolo. Si parla dei fratelli Nardi: umbriaOn riceve e pubblica un breve scritto da parte di chi, tra le varie difficoltà del periodo, sta proseguendo il percorso.

ITALO e FRANCO NARDI

Nel lontano 1963, due fratelli pieni di speranze per il futuro, decisero di aprire un’officina per la riparazione di automobili. Così ebbe inizio, nel pieno del boom economico italiano, nella promettente cittadina di Terni, l’avventura di due giovani volenterosi lavoratori che inseguivano il loro sogno di intraprendere un’attività in proprio.

Grazie alla loro dedizione non fu un semplice lavoro per vivere e mandare avanti la famiglia ma una vera passione, così forte tanto da far diventare la tuta da lavoro che indossavano quasi una seconda pelle.

Dopo 60 anni e una vita dedicata alla realizzazione di quel desiderio comune si può ben dire che i fratelli Nardi hanno contribuito alla crescita economica di Terni.

Purtroppo, anni fa, Italo, il maggiore dei due fratelli, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari per gravi problemi di salute. Franco, dall’alto dei suoi 76 anni è ancora attivo e presente nella sua attuale officina, insieme al figlio Giancarlo, tra auto, rombi di motore e camion, portando con sé la sua grande esperienza e grande saggezza.