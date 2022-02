Condividi questo articolo su

















Il 2 marzo giornata di digiuno e preghiera per la pace e contro la guerra scoppiata con l’invasione russa dell’Ucraina. Intanto a Perugia e in tante altre città d’Italia le comunità ucraine si riuniscono in veglie di preghiera. Nel capoluogo appuntamento dal pomeriggio di giovedì nella chiesa della Madonna delle Grazie di via Settevalli. Una sorta di staffetta a cui hanno partecipato anche molte persone del quartiere.