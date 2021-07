Cori e orchestre per ‘Musica dal mondo’

di S.P.

Quarto appuntamento per Musica dal Mondo 2021 quello di martedì 20 luglio: alle ore 19 al Museo Archeologico nazionale dell’Umbria, in piazza Giordano Bruno a Perugia con l’Ensemble Barocco Accademia Amsterdam “Il trionfo delle Muse”. A seguire alle ore 21.30 la visita guidata alla mostra “Charun Demonio e l’immaginario mitologico” a cura di T. Caponi.

Musica dal mondo

Il festival musicale internazionale, nato nel 2000, si svolge in storici spazi della città di Perugia ed è organizzato dal Comune di Perugia insieme ad A.GI.MUS, associazione giovanile musicale. Da sempre partner storici sono: L’Università per Stranieri di Perugia, l’Accademia San Felice di Firenze, la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito, cui si aggiunge una rete di tour operator privati che di anno in anno promuovono nomi prestigiosi da tutto il mondo.

La musica dei giovani

Si tratta di una ricca rassegna musicale, con carattere essenzialmente giovane che ha visto Perugia ospitare in questi anni la miglior gioventù musicale dell’Europa e del mondo. Promuovere Perugia come città universitaria d’arte e di cultura e farne una tappa privilegiata dei movimenti artistici giovanili internazionali sono le finalità principali del festival.

Per partecipare è semplice, basta inviare le proposte via e-mail a [email protected] entro il mese di marzo e il Comune con l’Agimus, provvederanno ad organizzazione logistica e pubblicità. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.

Gli Appuntamenti da martedì 20 luglio a domenica 25 luglio:

Martedì 20 luglio 2021, ore 19.00

Perugia, Museo Archeologico nazionale dell’Umbria Salone degli Umbri e degli Etruschi

Ensemble Barocco Accademia Amsterdam “Il trionfo delle Muse” Concerto dei docenti

Onno Verschoor, direttore artistico e musicale

Musica italiana rinascimentale e barocca

In collaborazione con il coro “Girolamo Diruta” di Deruta

A seguire subito dopo e alle ore 21.30 visita guidata alla mostra “Charun Demonio e l’immaginario mitologico”

a cura di T. Caponi.

Prenotazioni 075 5727141

Dopo il concerto alle ore 21.30, visita guidata alla mostra “Charun Demonio e l’immaginario mitologico” a cura di T. Caponi

Giovedì 22 luglio 2021, ore 18.30

Perugia, Palazzo Della Penna

Concerto lirico Ensemble vocale asiatico

(Cina/Giappone)

Stefano Ragni pianoforte

Musiche di G.Rossini, G. Puccini, G.Verdi, C. Gounod

Prenotazioni: [email protected]

Sabato 24 luglio 2021, ore 19.00

Perugia, Palazzo dei Priori Sala dei Notari

“Il trionfo delle Muse” Concerto dei corsisti

Onno Verschoor, direttore artistico e musicale

Antonio Magarelli, direttore del coro

Musica italiana rinascimentale e barocca

In collaborazione con il coro “Girolamo Diruta” di Deruta

Prenotazioni:[email protected]

Domenica, 25 luglio 2021, ore 18.30

Deruta, Chiostro della Chiesa di San Francesco

“Il trionfo delle Muse” Concerto dei corsisti

Onno Verschoor, direttore artistico e musicale

Antonio Magarelli, direttore del coro

Musica italiana rinascimentale e barocca

In collaborazione con il coro “Girolamo Diruta” di Deruta, Comune di Deruta, Deruta Borgo delle Arti