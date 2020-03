Covid-19, le misure nei Comuni del ternano

Ordinanze, provvedimenti e determinazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19. I sindaci del ternano, sulla base dell’ultimo decreto del governo firmato dal premier Giuseppe Conte, si sono attivati: da Narni a Stroncone passando per Amelia, Acquasparta, Montecchio, Alviano, Otricoli, Calvi dell’Umbria, San Venanzo, Baschi ed Avigliano Umbro, è la Provincia a riassumere la situazione.

L’EMERGENZA CORONAVIRUS IN UMBRIA

Narni e Amelia

Nel Comune del sindaco Francesco De Rebotti si potrà entrare previo appuntamento concordato dalle 12 alle 14 di lunedì, mercoledì e venerdì. QUI tutte le info; come noto è stata disposta la chiusura di parchi, giardini pubblici aree gioco, verdi, cimiteri e centri civici. Ad Amelia Laura Pernazza ha stabilito ingressi al pubblico su appuntamento e la sospensione dei mercati settimanali, oltre a quello a chilometro 0. Off-limits i municipi di Alviano (urgenze 0744 904421) e Montecchio (0744 4955711).

Acquasparta e Stroncone

Nel primo caso il sindaco Giovanni Montani ha disposto l’ingresso solo su appuntamento e ha allungato nel tempo la scadenza dei pagamenti di mense scolastiche e trasporto: «Li abbiamo posticipati al 30 aprile – spiega – anticipando le decisioni che forse verranno dal governo nazionale nell’ottica di dare un aiuto concreto, ove possibile, alle famiglie del nostro territorio in un momento di grande difficoltà. Nel periodo di sospensione nulla sarà dovuto». A Stroncone Giuseppe Malvetani ha stabilito che gli ascensori comunali restano aperti al pubblico solo negli orari degli uffici comunali: «Durante il loro utilizzo qualora ci siano più persone in coda, avranno la precedenza in primo luogo i diversamente abili e chi ha effettive difficoltà di deambulazione, quindi gli utenti di età superiore ai 60 anni e a seguire tutti gli altri», viene specificato. Potranno inoltre essere utilizzati solo da una persona alla volta avendo l’accortezza, in caso di attesa, di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro gli uni dagli altri. Gli ascensori saranno presidiati per tutta la durata dell’apertura da personale del Comune ed è stata intensificata la sanificazione nel periodo di apertura con almeno tre interventi al giorno ad intervalli regolari ed una sanificazione generale almeno una volta al giorno.

Gli altri Comuni

Nel Comune del sindaco Damiano Bernardini è stato attivato il servizio di Protezione civile con un contatto telefonico continuativo dalle 8 alle 19.30 al 331 3946425. La sede della protezione civile in via della Fonte, 23 prevede fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 per tutti i giorni della settimana fino al 3 aprile. Numero telefono fisso della sede 0744957330. Cimiteri chiusi ad Otricoli, museo vulcanologico e biblioteca comunale a San Venanzo. Ad Avigliano Umbro c’è un servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari. Infine Calvi dell’Umbria: sospese fiere e mercati.