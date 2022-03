Covid: 2.180 casi, 2.665 guariti. Sette decessi

Sono 2.180 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento è alle ore 10.03 di martedì 29 marzo. Il dato è relativo a 13.832 tamponi presi in esame – 2.224 tamponi molecolari (totale 1.582.809) e 11.608 antigenici (totale 2.395.806) – per una percentuale di positivi pari al 15,76% (lunedì 28 marzo era stata del 17,41%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 2.665 (totale 209.457). Si registrano purtroppo sette ulteriori decessi di persone positive al virus, relative ai territori comunali di Bettona, Corciano, Gubbio, Passignano sul Trasimeno, San Venanzo, Terni e Umbertide, per un totale che sale a 1.799. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 19.479 (-492). Dall’inizio della pandemia sono state riscontrate 230.735 positività (+2.180).

I ricoveri

Alla mattinata di martedì 29 marzo le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 220 (+4) di cui 4 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 67 ricoveri (+3) di cui 3 (invariato) in intensiva; Perugia 66 ricoveri (-2) di cui 1 (invariato) in intensiva; Foligno 40 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Città di Castello 17 ricoveri (-2), nessuno in intensiva; Branca 15 ricoveri (+2), nessuno in intensiva; Pantalla 7 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; Umbertide 4 ricovero (+3), nessuno in intensiva; Castiglione del Lago 2 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Orvieto 1 ricovero (invariato), nessuno in intensiva; Spoleto 1 ricovero (+1), nessuno in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 19.259 persone (-496).

I nuovi casi

I 2.180 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (14), Allerona (5), Alviano (7), Amelia (22), Arrone (3), Assisi (60), Attigliano (4), Avigliano Umbro (2), Baschi (9), Bastia Umbra (47), Bettona (11), Bevagna (7), Calvi dell’Umbria (1), Campello sul Clitunno (5), Cannara (16), Cascia (7), Castel Ritaldi (9), Castel Viscardo (9), Castiglione del Lago (21), Citerna (10), Città della Pieve (13), Città di Castello (74), Collazzone (25), Corciano (62), Costacciaro (4), Deruta (31), Fabro (4), Ferentillo (4), Ficulle (2), Foligno (155), Fossato di Vico (10), Fratta Todina (9), fuori regione (98), Giano dell’Umbria (5), Giove (3), Gualdo Cattaneo (20), Gualdo Tadino (21), Guardea (2), Gubbio (71), Lugnano in Teverina (2), Magione (41), Marsciano (52), Massa Martana (13), Monte Santa Maria Tiberia (1), Montecastrilli (6), Montecchio (2), Montefalco (12), Montefranco (1), Montegabbione (5), Monteleone d’Orvieto (3), Montone (1), Narni (45), Nocera Umbra (17), Norcia (2), Orvieto (41), Otricoli (4), Paciano (1), Panicale (15), Parrano (5), Passignano sul Trasimeno (10), Penna in Teverina (1), Perugia (400), Piegaro (13), Pietralunga (5), Porano (3), Preci (1), San Gemini (17), San Giustino (22), San Venanzo (6), Scheggia e Pascelupo (4), Sellano (1), Sigillo (3), Spello (16), Spoleto (104), Stroncone (4), Terni (247), Todi (68), Torgiano (18), Trevi (21), Tuoro sul Trasimeno (11), Umbertide (41), Valfabbrica (9), Vallo di Nera (2) e Valtopina (4).

Le guarigioni

Le 2.665 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (18), Allerona (7), Alviano (5), Amelia (41), Arrone (5), Assisi (88), Attigliano (6), Avigliano Umbro (11), Baschi (10), Bastia Umbra (61), Bettona (6), Bevagna (16), Calvi dell’Umbria (2), Campello sul Clitunno (12), Cannara (5), Cascia (5), Castel Giorgio (6), Castel Ritaldi (5), Castel Viscardo (5), Castiglione del Lago (52), Cerreto di Spoleto (2), Citerna (9), Città della Pieve (19), Città di Castello (99), Collazzone (9), Corciano (47), Costacciaro (5), Deruta (34), Fabro (15), Ferentillo (4), Ficulle (7), Foligno (138), Fossato di Vico (4), Fratta Todina (7), fuori regione (98), Giano dell’Umbria (8), Giove (8), Gualdo Cattaneo (13), Gualdo Tadino (35), Guardea (9), Gubbio (91), Lisciano Niccone (5), Lugnano in Teverina (3), Magione (53), Marsciano (49), Massa Martana (9), Monte Castello di Vibio (2), Montecastrilli (23), Montecchio (4), Montefalco (8), Montefranco (4), Monteleone d’Orvieto (3), Monteleone di Spoleto (3), Montone (2), Narni (68), Nocera Umbra (23), Norcia (11), Orvieto (65), Otricoli (11), Paciano (5), Panicale (34), Parrano (1), Passignano sul Trasimeno (15), Penna in Teverina (1), Perugia (468), Piegaro (4), Pietralunga (5), Porano (2), Preci (4), San Gemini (23), San Giustino (27), San Venanzo (3), Scheggia e Pascelupo (1), Scheggino (2), Sellano (2), Sigillo (4), Spello (20), Spoleto (144), Stroncone (8), Terni (343), Todi (60), Torgiano (31), Trevi (28), Tuoro sul Trasimeno (18), Umbertide (37), Valfabbrica (9) e Valtopina (5).

I casi attuali

I 19.479 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 10.03 di martedì 29 marzo, sono così attribuiti dalla Regione: Perugia 3.553, Terni 2.241, Foligno 1.208, fuori regione 1.135, Spoleto 974, Città di Castello 669, Assisi 645, Gubbio 612, Todi 563, Bastia Umbra 524, Corciano 494, Marsciano 421, Magione 416, Narni 384, Orvieto 346, Deruta 241, Castiglione del Lago 239, Umbertide 237, Amelia 232, Gualdo Tadino 214, Spello 201, Torgiano 195, San Giustino 187, Trevi 181, Panicale 149, Gualdo Cattaneo 138, Collazzone 124, Bettona 119, Nocera Umbra 118, San Gemini 117, Città della Pieve 112, Passignano sul Trasimeno e Montefalco 104, Cannara 99, Acquasparta 98, Montecastrilli 97, Massa Martana 92, Norcia 85, Piegaro 81, Bevagna 76, Fabro 74, Campello sul Clitunno 72, Valfabbrica e Baschi 70, Stroncone 66, Tuoro sul Trasimeno 64, Castel Viscardo 62, Giano dell’Umbria e Castel Ritaldi 57, San Venanzo 55, Fratta Todina, Citerna e Avigliano Umbro 47, Montegabbione 45, Otricoli 43, Ficulle, Cascia e Alviano 42, Fossato di Vico 39, Allerona 37, Arrone 32, Attigliano 31, Sigillo, Pietralunga e Castel Giorgio 30, Giove e Costacciaro 29, Scheggia e Pascelupo, Montefranco e Ferentillo 25, Valtopina, Monte Castello di Vibio e Lugnano in Teverina 24, Guardea 21, Porano e Montone 20, Monteleone d’Orvieto 19, Cerreto di Spoleto 18, Monte Santa Maria Tiberia 16, Paciano 15, Sellano e Montecchio 14, Penna in Teverina 12, Vallo di Nera e Parrano 10, Calvi dell’Umbria 7, Lisciano Niccone 6, Preci e Polino 4, Monteleone di Spoleto 3, Scheggino e Sant’Anatolia di Narco 2, Poggiodomo 1. Nessun comune umbro è ‘Covid free’.

Vaccinazioni

Alle ore 8.00 di martedì 29 marzo risultano somministrate 2.020.685 dosi di vaccino in Umbria, pari al 96,7% delle dosi disponibili (2.090.589). Prima dose per 741.249 soggetti, pari all’85,91% della popolazione avente diritto. Ciclo vaccinale completo per 746.247 persone, pari all’86,42% della popolazione avente diritto. Terza dose per 555.008 soggetti, pari al 64,49% della popolazione avente diritto.