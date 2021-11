Covid a scuola: si torna in dad con un solo positivo in classe

Dietrofront del ministero della Salute sulle quarantene a scuola: si torna in didattica a distanza anche con un unico contagiato in classe. A rendere nota la circolare firmata lunedì sera dal capo dipartimento del dicastero – che martedì la invierà alle scuole – sono i quotidiani nazionali. La crescita dei contagi e la variante omicron hanno indotto a rivedere – in sintonia con il ministero dell’Istruzione – le regole approvate appena tre settimane fa, che prevedevano la quarantena della classe solo al terzo contagio.

Le nuove indicazioni

Secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’, tenuto conto dell’aumento «rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione» il ministero ritiene «opportuno sospendere – provvisoriamente – il programma di ‘sorveglianza con testing’ e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico». Se la Asl, registrato il primo contagio in classe, non riesce ad intervenire tempestivamente, sarà il preside ad essere «autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della Asl in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare «contatti stretti» a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena». Se poi all’interno della scuola i contagi dovessero configurare – a detta della Usl – un focolaio epidemico, tutto l’istituto potrà essere chiuso.