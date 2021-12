Covid, Bevagna: c’è l’obbligo di mascherine all’aperto

Natale in arrivo e c’è chi in Umbria ha deciso che i cittadini devono indossare la mascherina anche all’aperto in questo periodo. Si tratta del sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa: firmata l’ordinaza valida tra l’8 dicembre ed il 9 gennaio nella fascia oraria 10-24. Previste multe da 400 a 1.000 euro in caso di inosservana.

La motivazione

L’amministrazione sottolinea che l’atto è stato firmato perché si «prevede un notevole incremento di presenze nelle principali vie del centro storico, con rischio di assembramento, dovuto all’affluenza dei numerosi turisti, dei residenti che si recano presso le attività economiche e dei visitatori che partecipano alle numerose manifestazioni organizzate nel centro storico. Visto l’evolversi della situazione epidemiologica che continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, in considerazione delle caratteristiche dei luoghi e delle circostanze di fatto che non consentono di garantire in modo continuativo il distanziamento tra persone non conviventi, si è reso necessario adottare l’ordinanza».