Covid, si scende sotto i 1.000 casi attuali: non accadeva da 17 mesi

Alle ore 8.00 di venerdì 17 marzo 2023 gli attuali positivi al Covid-19 in Umbria sono 981, sotto i 1.000 per la prima volta dal 27 ottobre 2021. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 47. Nello stesso arco temporale risultano 81 guarigioni e 0 decessi (totale 2.463 dall’inizio della pandemia). Alla data del 17 marzo le persone positive ricoverate negli ospedali umbri sono 68, di cui 42 in area medica Covid, 25 in altri reparti ospedalieri e 1 in terapia intensiva.

