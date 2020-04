Lugnano in Teverina, prima positività

Il sindaco di Lugnano in Teverina, Gianluca Filiberti, ha comunicato nel pomeriggio di mercoledì la positività numero uno al coronavirus nel territorio comunale. Lo ha fatto con un video: «Purtroppo devo comunicarvi che anche qui abbiamo il primo caso positivo al Covid-19. Sono stato contattato dalla Usl: mi ha riferito che la persona contagiata è ospedalizzata, ma in buone condizioni. Sono in corso tutte le procedure del caso. Non creiamo allarmismi, la situazione è sotto controllo. Rispettiamo le regole», l’invito di chiusura.

