‘Riparti Perugia’: 5,4 milioni dalla CamCom

Si chiama ‘Riparti Perugia!’ ed è il piano di intervento messo in campo dalla Camera di commercio del presidente Giorgio Mencaroni: ci sono 5,4 milioni di euro per sostenere imprese e territorio, travolte dalla crisi dovuta alla pandemia covid-19. Predisposto un pacchetto di misure straordinarie legato in particolar modo alla ripartenza dei settori produttivi colpiti.

Il sostegno e gli obiettivi

Rapida fruibilità per 3 milioni 400 mila euro per la ripartenza, 1,5 milioni per il sostegno al credito-liquidità, 700 mila per il digitale-competitività delle imprese e 1,2 milioni per i comparti riconducibili al settore turismo. «Per un emergenza epocale, misure straordinarie. La giunta – sottolinea Mencaroni – camerale ha mobilitato tutte le risorse di cui la camera dispone, indirizzandole verso obiettivi ritenuti di importanza vitale: creazione di liquidità per le imprese, attraverso l’abbattimento del costo degli interessi pagati sui prestiti bancari; erogazione di contributi a fondo perduto per avviare o riprendere percorsi di innovazione; incentivi al digitale, per implementare l’uso di piattaforme di e-commerce e per una più ampia adozione di una organizzazione aziendale smart working. E ancora, programmi di supporto all’internazionalizzazione, promozione del made in Umbria, interna e estera, per favorire la ripartenza del Turismo e i consumi; formazione e conoscenza». Infine evidenzia come siano indirizzate «per intero verso le nostre imprese, in esclusiva vorrei dire, e questo le rende ben più importanti e significative, anche oltre la loro entità. Ci attendiamo peraltro l’attivazione di un consistente effetto moltiplicatore sui flussi di finanziamento».