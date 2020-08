Covid Umbria, 20 nuovi casi su 1.840 tamponi

Venti nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 12.23 di mercoledì 26 agosto. Il numero degli attuali positivi sale così a 217 (+17, il più alto dallo scorso 5 maggio) in ragione delle 3 guarigioni riscontrate nello stesso periodo (totale 1.402). Dall’inizio dell’emergenza, in Umbria, sono stati registrati 1.699 casi di coronavirus (+20). Decessi sempre fermi ad 80.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Le nuove positività e le guarigioni

I 20 casi emersi nelle ultime 24 ore riguardano i territori comunali di Bastia Umbra (1), Bettona (1), Collazzone (1), Corciano (2), Deruta (3), Fratta Todina (1, era Covid-free), Giano dell’Umbria (1, era Covid-free), Gubbio (1), Narni (2), Norcia (1, era Covid-free), Panicale (1), Perugia (3), Stroncone (1), Terni (1). I tre guariti riguardano invece Amelia (1), Magione (1, ora Covid-free), Perugia (1).

NARNI, SALGONO A 11 I CASI: DONNA IN SERIE CONDIZIONI

Gli attuali

Questo invece il quadro degli attuali positivi in Umbria per la Regione: Terni 42 (+1), Perugia 39 (+2), Assisi 19 (=), fuori regione 17 (=), Narni 11 (+2), Foligno 10 (=), Bastia Umbra 10 (+1), Stroncone 8 (+1), Umbertide 6 (=), Panicale 6 (+1), Deruta 6 (+3), Todi 5 (=), Bettona 4 (+1), Acquasparta 4 (=), Passignano sul Trasimeno 3 (=), Corciano 3 (+2), Collazzone 3 (+1), San Venanzo 2 (=), Gubbio 2 (+1), Città di Castello 2 (=), Castiglione del Lago 2 (=), Giano dell’Umbria 1 (+1), Fratta Todina 1 (+1), Norcia 1 (+1), Amelia 1 (-1), Trevi, Spoleto, Orvieto, Nocera Umbra, Montecastrilli, Marsciano, Ferentillo, Città della Pieve, Avigliano Umbro, quest’ultimi tutti fermi ad 1 positivo.

TRASPORTO SCOLASTICO, LE LINEE GUIDA – DOCUMENTO

Tamponi, ricoveri, isolamenti

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.840 tamponi, per un totale di 146.429. Sul fronte dei ricoveri, scende da 13 a 12: 10 all’ospedale di Terni (=, nessuno in rianimazione) e 2 a Perugia (-1, 1 in intensiva). In isolamento ci sono 1.478 persone (+18), mentre quelle uscite sin qui dalla misura sono 33.454 (+18).

Terzo caso a San Venanzo

Nuovo aggiornamento da parte del sindaco Marsilio Marinelli nella mattinata di mercoledì: «Purtroppo sono costretto a dare notizia di un nuovo caso di positività al virus covid-19 nel nostro territorio comunale, appena comunicatoci dal Servizio di igiene e sanità pubblica della Asl Umbria 1. Trattasi di un giovane asintomatico, di ritorno dalle vacanze. Al nostro concittadino, nei confronti del quale è stata emessa apposita ordinanza – termina – di isolamento contumaciale presso il proprio domicilio, vanno gli auguri di una pronta guarigione».

Fiumicino e Ciampino, tre casi legati all’Umbria

Proseguono i controlli negli scali romani per coloro che sono di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Martedì all’aeroporto di Fiumicino è stato trovato positivo residente in Umbria, come informa l’unità di crisi covid-19 della Regione Lazio. Per quel che concerne Ciampino, due casi riguardano cittadini di nazionalità albanese provenienti dalla penisola ellenica e diretti in Umbria.