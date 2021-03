Terni, ‘Analcolico free’: «Ci stanno colpendo. Rivedere restrizioni»

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor

«Non ce la facciamo più. Oltre alle restrizioni nazionali che ci hanno creato tagli a livello economico, si sono aggiunte anche quelle regionali», esclamano i gestori di bar e locali in centro a Terni. È nata quindi a Terni, da ‘Al Villaglori’, l’iniziativa ‘Analcolico free’ alla quale venerdì hanno aderito più di 30 attività, «perché in Umbria non è possibile bere alcolici nei luoghi pubblici, mentre l’analcolico è sempre possibile. Non capiamo la differenza, perché il gesto è sempre quello di abbassare la mascherina per bere. Pensiamo quindi che stiano colpendo la categoria. Il lavoro purtroppo è calato notevolmente, giorno dopo giorno vediamo chiudere locali, tirare giù le serrande, è difficile rimanere in piedi».

